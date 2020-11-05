Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında "gökkuşağı alabalığı" olarak bilinen Karadeniz somonunun ihracatının giderek arttığını söyledi.
Kentten yılın 10 aylık döneminde 3 bin 154 tonluk Karadeniz somonu ihraç edildiğini dile getiren Kalyoncu, bu ihracattan da 13 milyon 960 bin 883 dolar kazanç elde edildiğini ifade etti.
- "İhracat yapılan ülke çeşitliliğini de artırma gayretindeyiz"
Kalyoncu, Karadeniz somonu ihracatından beklentilerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"İlimiz, geçen yıl 1585 tonluk Karadeniz somonu ihracatından 9 milyon 593 bin 813 dolarlık gelir elde etmişti. Böylece ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 99, değerde de yüzde 45 artmış. Bu kapsamda da yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz."
Trabzon'dan ihracat yapılan ülke çeşitliliğini de artırma gayretinde olduklarını işaret eden Kalyoncu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu dönem Rusya, Vietnam, Japonya ve Gürcistan sırasıyla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu. Geçen yılın aynı döneminde ihracat yapmadığımız Rusya'ya da bu dönem 2 bin 235 tonluk Karadeniz somonu ihraç ederek, 10 milyon 137 bin 806 dolarlık kazanç elde edildi. Bu ihracatçılarımız için güzel bir başarı örneğidir."
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