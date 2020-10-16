Trabzon'dan Azerbaycan'a dev bayrakla destek

AA

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Raif Yetim ve diğer ilgililerle Boztepe'de bulunan 61 metre uzunluğundaki direğe dev Azerbaycan bayrağı çekti.

Genç, burada yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın haksız bir şekilde 30 yıldır Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı işgal ettiğini vurgulayarak, Azerbaycan bayrağını göndere çekmekten son derece gurur duyduğunu söyledi.

Ermenistan'ın saldırılarını kınadıklarını, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edeceklerinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:

"61 metre uzunluğundaki Türk bayrağını ilelebet dalgalanmak üzere burada göndere çekmiştik. Şu anda yine milli bir bayrağımızı, Azerbaycan temsilcimiz Elçin bey ile göndere çekmenin ve şanlı bir şekilde dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Karabağ'da Ermenistan'ın sürdürdüğü 30 yıllık işgali kınıyoruz. Orada mücadele eden Azerbaycanlı askerlerimizin Allah yardımcıları olsun. Mücadelelerini sonuna kadar destekliyoruz, dualarımız onlarla."

Elçin Gafarlı da Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının Türk dünyasının büyük bir zaferi olacağını söyledi.Azerbaycan'ın zor durumlarında Türkiye'nin her zaman destek olduğunu vurgulayan Gafarlı, Boztepe'de Azerbaycan bayrağı dalgalanmasından onur ve şeref duyduğunu aktardı.Türkiye'deki herkesin Azerbaycan'ın yanında olduğunu beyan etmesinin önemine işaret eden Gafarlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir millet, iki devletin anlayışının doğrudan beyan edilmesi Azerbaycan'da büyük ruh yüksekliğiyle karşılanmıştır. Azerbaycan ordusu ilerleyerek işgal altındaki toprakları temizliyor. Çünkü 30 yıllık bu işgalde çok büyük zaman kaybetmişiz ama bugün kardeş Türkiye'miz yanımızdadır. Omuz omuza bu savaştayız. İnşallah söz verdiğimiz gibi Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dikeriz. Sizleri de oraya bekliyoruz. Türkiye yanımızda oldukça güçlüyüz. Biz güçlü oldukça da Türk dünyası güçlüdür. İnanıyorum ki Karabağ'ın işgalden azad olması Türk dünyasının büyük zaferi olacaktır. Mehmet Emin Resulzade'nin 1918'de söylediği gibi, bir kere yükselen bayrak bir daha inmez."