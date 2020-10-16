Trabzon'dan Azerbaycan'a dev bayrakla destek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Raif Yetim ve diğer ilgililerle Boztepe'de bulunan 61 metre uzunluğundaki direğe dev Azerbaycan bayrağı çekti.
Genç, burada yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın haksız bir şekilde 30 yıldır Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı işgal ettiğini vurgulayarak, Azerbaycan bayrağını göndere çekmekten son derece gurur duyduğunu söyledi.
Ermenistan'ın saldırılarını kınadıklarını, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edeceklerinin altını çizen Genç, şunları kaydetti:
"61 metre uzunluğundaki Türk bayrağını ilelebet dalgalanmak üzere burada göndere çekmiştik. Şu anda yine milli bir bayrağımızı, Azerbaycan temsilcimiz Elçin bey ile göndere çekmenin ve şanlı bir şekilde dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Karabağ'da Ermenistan'ın sürdürdüğü 30 yıllık işgali kınıyoruz. Orada mücadele eden Azerbaycanlı askerlerimizin Allah yardımcıları olsun. Mücadelelerini sonuna kadar destekliyoruz, dualarımız onlarla."
Elçin Gafarlı da Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının Türk dünyasının büyük bir zaferi olacağını söyledi.Azerbaycan'ın zor durumlarında Türkiye'nin her zaman destek olduğunu vurgulayan Gafarlı, Boztepe'de Azerbaycan bayrağı dalgalanmasından onur ve şeref duyduğunu aktardı.Türkiye'deki herkesin Azerbaycan'ın yanında olduğunu beyan etmesinin önemine işaret eden Gafarlı, şu değerlendirmede bulundu:
"Bir millet, iki devletin anlayışının doğrudan beyan edilmesi Azerbaycan'da büyük ruh yüksekliğiyle karşılanmıştır. Azerbaycan ordusu ilerleyerek işgal altındaki toprakları temizliyor. Çünkü 30 yıllık bu işgalde çok büyük zaman kaybetmişiz ama bugün kardeş Türkiye'miz yanımızdadır. Omuz omuza bu savaştayız. İnşallah söz verdiğimiz gibi Karabağ'da Azerbaycan bayrağını dikeriz. Sizleri de oraya bekliyoruz. Türkiye yanımızda oldukça güçlüyüz. Biz güçlü oldukça da Türk dünyası güçlüdür. İnanıyorum ki Karabağ'ın işgalden azad olması Türk dünyasının büyük zaferi olacaktır. Mehmet Emin Resulzade'nin 1918'de söylediği gibi, bir kere yükselen bayrak bir daha inmez."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!