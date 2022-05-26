AA

DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine, kentten yılın 4 ayında 53 ülkeye 41 bin 336 ton fındık ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 201 milyon 138 bin 187 dolar kazanç sağlandığını belirten Cirav, İtalya, Almanya ve Polonya'nın en fazla fındık ihraç edilen ülkeler olduğunu ifade etti.

Cirav, İtalya'ya bu dönem 64 milyon 179 dolarlık fındık ihraç edildiğine işaret ederek İtalya'yı 43 milyon 268 bin 396 dolarla Almanya, 19 milyon 486 bin 393 dolarla Polonya'nın izlediğini, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Rusya, Umman, Slovenya, Japonya, Fas ve Kolombiya'ya da fındık satıldığını aktardı.

Fındık ihracatında ürün bazında da iç fındığın başı çektiğini belirten Cirav, ihracatın 149 milyon 701 bin 710 dolarını iç fındığın, 51 milyon 432 bin 367 dolarını işlenmiş fındığın, 4 bin 110 dolarını da fındık yağının oluşturduğunu kaydetti.

Cirav, ihracatta ülke çeşitliliğinin her geçen gün arttığına dikkati çekerek ihracatta yılı çok daha güzel rakamlarla tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.