AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye, yılın eylül-kasım döneminde 81 bin 421 tonluk fındık ihracatı karşılığında 557 milyon 596 bin 680 dolar gelir elde etti.
Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar, 26 bin 460 ton fındık ihracatı karşılığında 178 milyon 217 bin 872 dolar döviz girdisi sağladı. Böylece Trabzon merkezli firmalar, toplam fındık ihracatının gelir bakımından yüzde 32'sini gerçekleştirdi.
Yeni ihraç sezonunda Trabzon'dan fındık ihraç edilen ülke sayısı 52 oldu. En fazla fındık, İtalya, Almanya ve Fransa'ya satıldı.
İtalya'ya bu dönemde 53 milyon 483 bin 48 dolar, Almanya'ya 21 milyon 55 bin 617 dolar, Fransa'ya da 15 milyon 261 bin 127 dolar değerinde fındık satıldı.
'2021'İN İLK ÇEYREĞİNDE PİYASALAR HAREKETLENEBİLİR'
DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine, sezonun ilk üç ayında fındık ihracatının önceki sezonlara oranla çok durgun seyrettiğini belirterek, bu durumun da tamamen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının alıcı firmalar üzerindeki psikolojik baskısından kaynaklandığını ifade etti.
Alıcı firmaların salgın yayılımının artması nedeniyle piyasaların kapanabileceği endişesi taşıdığının altını çizen Cirav, aşının bulunması ve olumlu etkilerinin görülmeye başlamasıyla 2021 yılı ilk çeyreğinden sonra piyasaların hareketlenebileceğini bildirdi.
Cirav, piyasalardaki hareketlenmenin, aşının olumlu sonuçlarının ortaya çıkmasına bağlı olduğunu kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!