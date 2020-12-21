Trabzon'daki tarihi mahallede 13'ü tescilli olmak üzere 24 yapı restore edilecek

AA

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Sokak Sağlıklaştırma Projesi devam eden tarihi Orta Mahalle'de incelemede bulundu.

Tarihi Orta Mahalle'nin, mahalle ölçeğinde korunarak bugünlere gelebilmiş ender yerlerden olduğunu vurgulayan Ekim, "Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Orta Mahalle'nin turizme kazandırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizi değiştirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Orta Mahalle geçmişten günümüze gelen değerli, özgün, tarihi dokusu bozulmadan korunmuştur ancak bakımsızlık bu mahalle için tehdit unsurudur." dedi.

Ekim, Sokak Sağlıklaştırma Projesi çerçevesinde tarihi yapıların cephelerinin iyileştirilmesi, yol ve kaldırım düzenlemelerinin yapılması, sokak kaplamalarının ve aydınlatma elemanlarının mevcut dokuya uygun olacak şekilde yenilenmesinin planlandığını aktardı.

Geçmişin ve tarihi dokunun gelecek kuşaklara aktarılması noktasında projeyi çok önemsediklerinin altını çizen Ekim, "Kültürel yaşama ilişkin özelliklerinin şehrin turizmine kazandırılması için bu sokaklarda bulunan yapıların yeniden işlevlendirilerek, mahallenin ticari aktivitesinin artırılması da proje kapsamı içinde yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Ekim, projenin, Akçaabat'ın da tanıtımına katkı sağlayacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçmişin özelliklerini yansıtan Orta Mahallede 1. etap proje alanında, 13 tescilli yapı, 11 tescilsiz yapının restorasyonu ile bu yapıların bulunduğu sokaklarda niteliğini kaybetmiş taş duvarlar da yapılmaktadır. Önümüzdeki yıl itibarıyla sit alanının diğer bölgelerinde restorasyon çalışmalarına devam edebilmek için gerek mali gerekse proje bazında hazırlıklarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Orta Mahalle kentsel sit alanı, ilçemiz için nitelikli bir turizm alanı kimliği kazanacaktır."