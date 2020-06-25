Trabzon'daki tarihi bina yöresel lezzetlere ev sahipliği yapacak

Ortahisar Belediyesi ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) iş birliğinde hayata geçirilen, "Aşhane Karadeniz Yemek Kültürünü Yaşatma Projesi" kapsamında, restorasyonu tamamlanan Pazarkapı Mahallesi'ndeki tarihi bina, yöresel lezzetlere ev sahipliği yapacak.
Tarihi binada karalahana sarması, lahana çorbası, laz böreği, pide, kuymak, sütlaç gibi yöresel tatlar servis edilerek, hem vatandaşların hem de kenti ziyarete gelen turistlerin beğenisine sunulacak.
"Ortahisar Belediyesi uhdesinde 6 tescilli tarihi bina bulunuyor"
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı açıklamada, "Pazarkapı Kentsel Tasarım Projesi"ni tamamlayacak nitelikte rekreasyon çalışması yürüttüklerini söyledi.
Söz konusu alanda Ortahisar Belediyesi uhdesinde olan 6 tescilli tarihi binanın bulunduğunu belirten Genç, bunlardan 5'inin zamana direnemeyip yıkıldığını ifade etti.
Genç, yıkılan 5 binanın Ortahisar Belediyesince yeniden yapım projesiyle tekrar şehre kazandırılacağını da kaydetti.
- "İlçemize 'Sultan Ahmet' gibi tarihi bir alan kazandırmış olacağız"
Pazarkapı Mahallesi'nin önemli sivil mimari örneklerine sahip olduğuna dikkat çeken Genç, "Tescilli tarihi binalardan Ahmet Arslan Evi'ni ilk etapta 'Aşhana Karadeniz Yemek Kültürünü Yaşatma Projesi'yle restore ederek gün yüzüne çıkardık. Bu projenin yapımını DOKA üstlendi." dedi.
Genç, Pazarkapı Mahallesi'nin tarihi evleriyle meşhur olduğunu da vurgulayarak, "Alanın batısında Hoca Halil Cami, güneyinde Molla Siyah Cami, doğusunda Hacı Arif ve Tophane Hamamı, kuzeyinde ise Sekiz Direkli Hamam yer alıyor. Buradaki tarihi mekanlara işlevsellik kazandırmak için restore ederek ilçemize 'Sultan Ahmet' gibi tarihi bir alan kazandırmış olacağız." diye konuştu.
- "Unutulan yemek kültürümüzü, eşsiz tarihi binamızla görücüye çıkaracağız"
Tarihi binaya geleneksel yemek üretim metoduna uygunluğu nedeniyle Türk Patent Kurumunca coğrafi işaret verileceğini de aktaran Genç, Pazarkapı Mahallesi'nin, konumu ve tarihi yapısıyla kentin siluetinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.
Genç, bu kapsamda da tarihi Ahmet Arslan Evi'ni restorasyon çalışmasıyla özgün kimliğine kavuşturduklarına işaret ederek, "Turizm için yeni bir mekan ortaya çıktı. Unutulan yemek kültürümüzü, eşsiz tarihi binamızla görücüye çıkaracağız. Karalahana sarması, laz böreği, pide, kuymak, sütlaç gibi yöresel tatları teşhir edeceğiz ve geleneksel üretim metoduna uygun olarak Türk Patent Kurumundan coğrafi işaret verilecek olan tarihi bina, bundan sonra hem turistlere hem de vatandaşlarımıza hizmet verecek." sözlerine yer verdi.
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