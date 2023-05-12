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Trabzon'daki belediye otobüsü kazasında ölü sayısı 6'ya çıktı

Trabzon'da kontrolden çıkan büyükşehir belediyesine ait yolcu otobüsünün yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya çıktı. Kazada yaralanan 66 yaşındaki Emine Bayraktar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 12.05.2023 - 18:06 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzon'daki kazada ölü sayısı 6'ya çıktı
DHA

Trabzon'daki belediye otobüsü kazasında yaralanan Emine Bayraktar (66) da kurtarılamadı..

Kaza, 4 Mayıs'ta Akçaabat ilçesinin Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Bayraktar (37) yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, yokuş inerken virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarpıp, devrildi.

Kazada, midibüsteki Fadime Akgün (55), Azra Akgün (4), Yusuf Değirmenci (65), Ayşe Zengin (55) hayatını kaybederken, kazadan bir gün sonra Neriman Aslan (67) da kurtarılamadı. Yaralanan 38 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Emine Bayraktar da tedavi gördüğü hastanede bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yaralılarından bazıları tamamlanan tedavileri sonrası taburcu edilirken, 4 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan sürücünün tutuklandığı kazayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

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