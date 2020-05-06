Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Gülyurdu Mahallesi'nde, 2 gün önce gece saatlerinde kırsalda yakılan bir otomobilin içerisinde silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen 35 yaşındaki Soner Taşkın'ı öldürdükleri şüphesiyle gözaltına alınan N.A. ve Ö.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.