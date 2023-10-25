Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nde Çanakkale figürleri ortaya çıktı

"Burayı çok özel kılan çeşitli sebepler var. Buranın 1900'lü yılların başında yapılmış çok eski bir yapı olması, içinde kendi dönemine göre oldukça ileri sayılabilecek birtakım sistemler kurulmuş olması ama bunların yanında en önemli unsur Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerinde her seferinde geldiği ve 1937 yılındaki son ziyaretinde de konakladığı önemli bir mekan olması.