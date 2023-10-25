Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nde Çanakkale figürleri ortaya çıktı
Trabzon'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp, vasiyetini yazdığı Atatürk Köşkü'nde restorasyon süreci tamamlandı. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde ziyarete açılacak olan köşkte, oturma odasındaki masada Çanakkale'ye ilişkin bazı el yazıları ve figürler bulundu
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Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'u üç kez ziyaretinde konakladığı ve yaklaşık bir yılda restorasyonu tamamlanan Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü'nde incelemelerde bulundu.
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Eylül 2022'de, Atatürk Köşkü'nün bir yılda bugüne kadar yapılmış en teferruatlı restorasyonu ve çevre düzenlemesini yapma sözü verdiklerini anımsatan Zorluoğlu, çalışmaların tamamlandığını söyledi.
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Zorluoğlu, Atatürk Köşkü'nün 29 Ekim'de ziyarete açılacağını belirterek "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında 29 Ekim 2023'te burayı tekrar ziyaretçilerin hizmetine açacağız.
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Cumhuriyet resepsiyonunu da burada gerçekleştireceğiz. Çevre düzenlemesinde ufak tefek ayrıntı dışında bütünüyle yepyeni uzun yıllar artık hiçbir sorun oluşturmayacak şekilde Atatürk Köşkü'nün restorasyonu tamamlandı" dedi.
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Çalışmaların tamamlanmasının mutluluğunu yaşadığını dile getiren Zorluoğlu, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Trabzon'umuzun simge eserinin bu şekilde ele alınıp restorasyonunun tamamlanarak çok anlamlı bir günde, 29 Ekim'de hizmete açılıyor olmasından çok büyük bir gurur duyuyorum" diye konuştu.
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Zorluoğlu, Atatürk Köşkü'nün Trabzon'un en çok bilinen özel yapılarından olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
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"Burayı çok özel kılan çeşitli sebepler var. Buranın 1900'lü yılların başında yapılmış çok eski bir yapı olması, içinde kendi dönemine göre oldukça ileri sayılabilecek birtakım sistemler kurulmuş olması ama bunların yanında en önemli unsur Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerinde her seferinde geldiği ve 1937 yılındaki son ziyaretinde de konakladığı önemli bir mekan olması.
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Yine bütün mal varlığını Türk milletine bağışladığına ilişkin vasiyetini de bu binada yazdığını biliyoruz. Bu bakımdan Trabzon için çok önemli bir yapı. Trabzon, böyle bir esere sahip olmaktan da çok büyük bir gurur duyuyor."
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Restorasyonun titizlikle yapıldığına işaret eden Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
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"Bizim yaptığımız sadece restorasyon değil, tarihinin en kapsamlı restorasyonu şüphesiz. Aynı zamanda buranın tefrişini ele aldık. Buradaki bütün eşyaları Ankara'ya götürdük. Orada bu işin uzmanı arkadaşlar 7-8 aylık bir çalışma ile bütün eşyaları elden geçirdiler.
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Eksik parçaları tamamladı, onardılar, birtakım yeni ilaveler de katıldı. Buranın eşyaları da elden geçirilerek aslına uygun bir şekilde onarılmış oldu. Üçüncü ayağı da buranın çevre düzenlemesiydi. Köşkün alt ve arka tarafında çok ciddi bir çevre düzenlemesi yapıldı.
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Köşkü bir bütün olarak girişinden zeminine kadar, çevresinden duvarlarına kadar bütünüyle elden geçirmiş olduk. Cumhuriyet'imizin gurur yılı 100'üncü yılında şehrimize hediye ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. 29 Ekim Pazar günü saat 13.00'te burayı inşallah tekrar hizmete almış oluyoruz."
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MASA ÜZERİNDE ÇANAKKALE'YE İLİŞKİN EL YAZISI İFADELER BULUNDU
Zorluoğlu, restorasyon kapsamında köşkteki tüm eşyaların yeniden elden geçirildiğini anlatarak "Bu çalışma sırasında bazı güzellikler de ortaya çıktı. Bazı eşyalarda, bazı resimler, bazı figürler ve el yazıları ortaya çıktı. Özellikle oturma odasındaki masanın üzerinde Çanakkale'ye ilişkin bazı ifadeleri el yazısı ile gördük. Bunların yanında bazı figürler de gördük" dedi.
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Yazı ve figürlerle ilgili çalışma yapılacağını belirten Zorluoğlu, "Bunların kim tarafından ne zaman yazıldığına ilişkin mutlaka üniversite ile işbirliği içerisinde hocalarımızın, tarihçilerimizin de gayretiyle ortaya çıkaracağız.
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Daha net bir şekilde bunlarla ilgili söyleyebileceğiz. Şu anda bizim düşüncemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün burada kaldığı zamana ait olma ihtimali var. Onu tabii bilimsel yöntemlerle tarihçilerimiz daha net bir şekilde ortaya koyacaktır" diye konuştu.
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