Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi mevkisinde dal-çık içerisinde sağanağın ardından kayganlaşan yolda, Gürcistan plakalı tır ile Karayollarına ait iş makinesinin de bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tır ile Karayollarına ait iş makinesinin arasına sıkışan otomobillerde bulunan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçlardan çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.