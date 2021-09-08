Trabzon'da yapımı tamamlanan Millet Bahçesi hizmete girdi

Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Millet Bahçesi'ni gezerek incelemelerde bulundu.
Türkiye'nin en önemli vizyon projelerinden birisinin Trabzon'da hayata geçirilmesinden memnun olduklarını belirten Ustaoğlu, şehirlerin bu şekilde yapılan projelerle anıldığını vurguladı.
Ustaoğlu, Millet Bahçesi'nin bundan sonraki süreçte Trabzon'a önemli vizyon katacağına işaret ederek, "Buranın çok önemli de bir özelliği var. Yıllarca şampiyonlukların yaşandığı, çok büyük heyecanların paylaşıldığı çok önemli bir alan üzerinde kurulu. Yaklaşık 55 bin metrekare ve ilave alanlarla 60 bin metrekareyi geçecek bu alan, şehir açısından belediyecilik ve yerel yönetimler adına yapılabilecek en güzel hizmetlerden birisi." dedi.
Trabzon'da daha önce Akçaabat ve Vakfıkebir ilçelerinde millet bahçeleri açıldığını anımsatan Ustaoğlu, şöyle devam etti:
"Ülkemizin en fonksiyonel bahçelerinden biri olacak. Özellikle spor temalı ki Trabzon'a yakışan buydu, bu anlamda bu fonksiyonları kendi içerisinde barındıran bir millet bahçesi olması buraya ayrı özellik katıyor. İnşallah burada 24 saat yaşlısından gencine vatandaşımızın güvenli bir şekilde gezip dolaşacağı ve etkinliklerin düzenleneceği bir alanı bugün itibarıyla hizmete açmış bulunuyoruz."
Ustaoğlu, böyle bir projenin Trabzon'da hayata geçirilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını iletti.
- "Trabzonsporluların şampiyonluk kupalarını kaldırdığı mekan"
Murat Zorluoğlu ise buranın spor temalı tek millet bahçesi olduğunu belirterek, "Burası Avni Aker Stadyumu'nun yerine yapıldığı için Trabzonspor'un şanlı tarihini yaşatacak ve hatırlatacak birtakım yapıları oluşturduk. Burada bulunan tribün, Trabzonsporluların şampiyonluk kupalarını kaldırdığı mekan." ifadelerini kullandı.
Millet Bahçesi içerisinde kaykay pisti ile 400 metrekarelik sentetik buz pateni alanı yaptıklarını anlatan Zorluoğlu, böylelikle çocukların ve gençlerin gelmesini sağlayabileceklerini söyledi.
Zorluoğlu, aynı zamanda burada çalışabilecekleri iki farklı alan oluşturulan öğrencilere, Büyükşehir Belediyesinin ikramları olacağını kaydetti.
Projeye sonradan 200 araçlık kapalı otopark alanı dahil edildiğini de belirten Zorluoğlu, bu alanı ayrıca başvuruda bulunmaları halinde kültürel ve sanatsal faaliyetler için sivil veya kamu kurum kuruluşlarına tahsis edeceklerini anlattı.
Büyükşehir Belediyesi olarak bu ay salgın tedbirleri çerçevesinde düzenleyecekleri festival ve konserle etkinlikleri başlatacaklarını ifade eden Zorluoğlu, Millet Bahçesi'ne isim verilmesi konusunu Belediye Meclisinde görüşeceklerini de sözlerine ekledi.
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