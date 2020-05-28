Trabzon'da yapımı devam eden Millet Bahçesi eylül ayında açılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gürcan Başar, Süleyman Gün ve ilgili daire başkanları ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın olduğu bölgede yapımı süren Trabzon Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.
TOKİ yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Zorluoğlu, Millet Bahçesi'nin Trabzon için çok önemli bir proje olduğunu belirtti.
Zorluoğlu, eskiden Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu bu alanın, Trabzon'un çok önemli bir merkezi olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
"Herkesin hatıralarında yer alan bir yer. Trabzonlu ve belli bir yaşta olup da buraya gelmeyen insan yoktur. Hatıralara saygı göstermek adına Avni Aker'in ve Yavuz Selim'in bazı kısımlarının bu projede kendini hissettirmesi amaçlandı. Trabzon Millet Bahçesi'nin, diğer millet bahçelerinden farklı olarak biraz daha spor temalı olmasını istedik. Çünkü Trabzon bir spor şehri ve bu bölge uzun yıllar spor alanı olarak kullanıldı. Onun için buraya yaptığımız saha ile etrafındaki yürüme ve koşu parkurları amacımıza hizmet edecek."
Trabzon Millet Bahçesi'nin etkinlikler yapılacak açık alan olarak da hizmet vereceğini aktaran Zorluoğlu, "Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak buz pateni ve kaykay bileşenlerini de eklemek suretiyle daha fazla gencimizin parkımıza gelmesini arzu ediyoruz. Millet Bahçesi diğer peyzaj düzenlemeleri ile Trabzon'da çok önemli bir ihtiyacı giderecek güzel bir rekreasyon alanı olacak." dedi.
Zorluoğlu, Trabzon Millet Bahçesi'nin ikinci etap çalışmalarını ise Orman İşletme Müdürlüğü lojmanlarının bulunduğu alanda gerçekleştirmeyi düşündüklerini aktardı.
Bu alanla ilgili de TOKİ ve Orman Genel Müdürlüğü arasında protokol yapıldığını anımsatan Zorluoğlu, yakın zamanda lojmanların yıkılarak yerine Millet Bahçesi'nin ikinci etap çalışmalarının başlayacağını ifade etti.
Zorluoğlu, Trabzon Millet Bahçesi'nin alt kısmında belediyenin de gayretleri ile 400 araçlık büyük bir otopark yapılacağını belirterek, "Trabzon'umuza hayırlı uğurlu olsun. Nasipse eylül ayının sonu itibarıyla burada bir açılış yapabiliriz diye ümit ediyoruz." diye konuştu.
Trabzon Millet Bahçesi'nin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Zorluoğlu, "İlk başladığımız projede epey tadilatlar yaptık. TOKİ Başkanımız sağ olsun, ricalarımızı kırmadı ve çok daha fonksiyonel, çok daha güzel bir parkın meydana gelmesi sağlandı. Ayrıca böylesine önemli bir projeyi şehrimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza da yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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