Trabzon'da vatandaşlara 20 bin temel gıda ve temizlik paketi dağıtılacak

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşlara destek amacıyla, toplam 20 bin temel gıda ve temizlik paketi dağıtacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir taraftan dezenfeksiyona ağırlık verirken, diğer taraftan da sosyal yardımların artırılarak sürdürüldüğü belirtildi.
Belediyenin, koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal etkilerinin Trabzon'da en az düzeyde hissedilmesi adına tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, "Süreç içinde işini kaybedenler veya ücretsiz izne çıkarılanlar başta olmak üzere, ekonomik sıkıntıda olan Trabzonlulara ilk etapta 10 bin temel gıda paketi desteğinde bulunacağız. Gıda paketleri perşembeden itibaren vatandaşlara ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.
Hijyene dikkat edilmesi gereken bugünlerde vatandaşlara 10 bin de temizlik paketi desteği sağlanacağı bildirilen açıklamada, yardımların, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatı üzerine, Büyükşehir Belediyesi veri tabanı ile ilçe belediye başkanlıkları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare içinde hazırlanan listeler üzerinden yapılacağı kaydedildi.
Belediyenin ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca verilen sıcak yemek hizmetinin kapsamını genişletme hazırlıklarını da tamamladığına işaret edilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi gelecek hafta, kendi yemeklerini pişiremeyecek durumda olan yaşlı veya hastalar ağırlıklı olmak üzere ihtiyaç sahibi 2 bin kişinin evine sıcak yemek hizmeti götürecek." bilgisi verildi.
Açıklamada, ayrıca 3 bin 500 dar gelirli vatandaşa, "Kart 61" kapsamında aylık alışveriş desteği sağlanacağı vurgulandı.
- "İlk günden itibaren önemli adımlar attık"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu da salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik etkilerinin bulunduğunu belirtti.
Trabzon'da da vatandaşların bu sıkıntıları yakından hissettiğine dikkati çeken Zorluoğlu, "Bu sürecin sıkıntılarını azaltmak için ilk günden itibaren önemli adımlar attık. Halkımızın bilgilendirilmesinden şehrin temizlenmesine, ekonomik tedbirlerden sosyal yardımlara kadar birçok alanda önemli çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.
Zorluoğlu, koronavirüs sürecine göre gelecek günlerde de devam edecek sosyal yardımlarla, hemşehrilerinin yanında olacaklarını kaydetti.
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