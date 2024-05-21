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        Haberler Gündem Güncel Trabzon'da vahşet! Kediyi tekmeledi, ezerek öldürdü

        Trabzon'da vahşet! Kediyi tekmeledi, ezerek öldürdü

        Trabzon'un Of ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, yavru kediyi ezerek öldürdü. Saldırgan, öldürdüğü kediyi defalarca tekmeledikten sonra ise fırlattı. Vahşet, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, saldırgan yakalanaraj gözaltına alındı. Valilikten de konuya ikişkin açıklama geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:21
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          Trabzon'un Of ilçesinde bir kişinin yavru kediyi vahşice öldürdüğü anlar yürekleri dağladı.

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          Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkisinde meydana geldi. 

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          Kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı. Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü.

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          Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelerek, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı. 

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          O anları, çevredeki bir apartman sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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          Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından "Bu sefer katil Of-Kalyon'da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü" notuyla paylaştı.

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          Mahalle sakinleri ve TRAHAYKO'nun şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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          TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşananlara tepki göstererek, failin biran önce yakalanmasını ve şiddetin her türlüsünün sona ermesini istedi.

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