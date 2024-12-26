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        Trabzon'da üreten kadınlar tek merkezde buluştu: Kadın STK ve Ev Eksenliler Satış Merkezi açıldı

        Trabzon'da, 9 kadın sivil toplum kuruluşu ve 74 üretici kadının ürünlerinin yer aldığı satış merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kadınlarımızın üretimi çok önemli. Şehrin ekonomisine de bir katkı. Bu ürettiğimiz değerler o kadar kıymetli ki artık bunları kendine özgü olduğu için bir markayla beraber buluşturuyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:22 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:22
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        Trabzon'da üreten kadınlar tek merkezde buluştu
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        Trabzon'da, 9 kadın sivil toplum kuruluşu ve 74 üretici kadının ürünlerinin yer aldığı satış merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

        Trabzon Botanik'te Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi koordinasyonunda, üretim yapan kadınların ürünlerinin satılacağı Kadın STK ve Ev Eksenliler Satış Merkezi hizmete girdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kadınların girişimci, çalışkan, yetenekli ve üretken olduğuna işaret ederek, "Evde bile olsa kadınımız üretiyorsa ve ürettiği bir ekonomik değerse ona satış garantisi verelim ki kaygısı olmasın. Dolayısıyla hem üretimi artırmış oluyoruz hem de ev ekonomisine destek oluyoruz" dedi.

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        Genç, Trabzon Botanik'teki Kadın İstihdam Üretim ve Satış Merkezleri'nde 8 Ağustos'tan itibaren 254 bin 851 liralık yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu para o hanelere gitti. Şimdi istiyoruz ki bireysel olarak da bunu artıralım. Temmuz ayından beri bu çalışmayı sürdürüyoruz. Kadınlarımızın üretimi çok önemli. Şehrin ekonomisine de bir katkı. Bu ürettiğimiz değerler o kadar kıymetli ki artık bunları kendine özgü olduğu için bir markayla beraber buluşturuyoruz. Kadınlarımız ne üretiyorsa, ne yapıyorsa, hangi gayretin içerisinde ise biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda bugüne kadar olduğu gibi destek olmaya devam edeceğiz."

        Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Daire Başkanı Esengül Kibar ise Trabzon'un 2006'da "Kadın Dostu Kent" ilan edildiğini anımsatarak, "Trabzon'daki kadınların güçlenmesi, kız çocuklarının sosyalleşmesi için 2008 yılında birçok sivil toplum kuruluşu eylem planları yapmaya başladı. 2008'de çıkmış olduğumuz bu yolculuk nihayet 2024 yılında Başkanımız Ahmet Metin Genç'in katkılarıyla gerçekleşti. Ürünler özellikle turizm destinasyonlarındaki alanlarda da satışa sunulacak" ifadelerini kullandı.

        Genç, açılışını yaptığı merkezde satışa sunulan ürünlerle ilgili bilgi aldı.

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