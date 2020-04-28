Trabzon'da üç mahallede uygulanan karantina sona erdi

Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Pazarönü, Yeniköy ve Pınarca mahallelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Hayrat ilçesine bağlı Pazarönü ve Yeniköy mahallelerinde, 31 Mart tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uygulamaya konulan karantina 28 Nisan tarihi saat 16.00, ilçemizin Pınarca Mahallesi'nde 9 Nisan tarihli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uygulamaya konulan karantina ise 28 Nisan saat 12.30 itibarıyla pozitif vakalı hastaların iyileşmesi ve temaslı kişilerde yeni vaka sayısına rastlanmaması dolayısıyla kaldırılmıştır."