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Trabzon'da otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında, dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü ile yanındaki yaşlı adam hayatını kaybetti

18.04.2022 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü
Otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü
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İHA

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İbrahim Şenocak yönetimindeki otomobil ilçenin Akköse mahallesi Karayemişlik Küme Evleri mevkiinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Altıkardeş Deresi'ne yuvarlandı. Evlerine dönmeyen Şenocak ve yanındaki emekli öğretmen Abdulvahap Gür'den (78) haber alınamaması üzerine yakınları tarafından jandarma ve AFAD ekiplerine bilgi verildi.

Yapılan araştırmada Şenocak yönetimindeki aracın Altıkardeş Deresi’ne yuvarlandığı belirlendi. Gece saatlerinde şahısların bulunduğu araca ulaşılırken, araçtaki iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden güçlükle çıkartılan iki kişinin cenazeleri ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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