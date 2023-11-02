Trabzon'da Sera Gölü kıyısındaki sosyal tesis yandı
Trabzon'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Sera Gölü kıyısındaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesis, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
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Trabzon'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan Sera Gölü kıyısındaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesis, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
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Akçaabat'ta 1950'de meydana gelen heyelanda Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkamasıyla oluşup, 2010'da "Tabiat Parkı" ilan edilen Sera Gölü'nün kıyısında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tek katlı ahşap sosyal tesisin bacasında, öğle saatlerinde yangın çıktı.
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İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında tesis kullanılamaz hale geldi.
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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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