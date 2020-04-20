20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon’da Koronavirüs yüzünden 18 kişinin hayatını kaybetmesine ve pozitif vaka sayısının 200’ü aşmasına rağmen Ortahisar’a bağlı Kaymaklı Mahallesi’nde yaşanan vurdumduymazlık “Bu kadar da olmaz” dedirtti.
Enis Yıldırım'ın haberine göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için alınan sokağa çıkma yasağına rağmen bir araya gelen yaklaşık 20 kişilik genç grup, önce meşale yaktı. Ardından da Trabzonspor marşı söyledi. Gençler daha sonra kolbastı oynadı.
TEHLİKELİ EĞLENCEYE DESTEK VERDİLER
Gençlerin eğlencesi yaklaşık bir saat sürerken, mahalle sakinleri sokaktaki grubu uyarmak yerine tehlikeli eğlenceye destek verdi. Eğlencenin nedeni sorulması üzerine, “Bir şey yok. Bugünde böyle olsun” yanıtı verilirken, kolbastı oynayanlara “bravo” diye tezahürat yapıldı. Türkiye’de sağlıkçıların ölümüne verdiği mücadele alkışlanırken, bu mahallede kolbastı oynayan gençlerin cahilliği ise alkış topladı.
POLİS TESPİT ETTİĞİ 9 KİŞİYE CEZA YAZDI
Haberin gazete ve televizyonlarda yer almasının ardından harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kaymaklı mahallesinde görüntüler üzerinden yaptığı araştırmada, görüntülerin nerede çekildiğini belirledi. Görüntüler üzerinden kimlikleri belirlenen 9 kişiye kabahatler kanununun 32. Maddesinden 492 TL para cezası yazıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!