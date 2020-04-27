Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 236 kişiye para cezası

Vali İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 il arasında yer alan Trabzon'da uygulamaya riayet eden vatandaşlara ve kaymakamlık Vefa Sosyal Destek gruplarına teşekkür etti.

Vali Ustaoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 236 kişiye toplam 161 bin 827 lira idari para cezası verildiğini kaydetti.