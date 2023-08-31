Trabzon'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Trabzon Maçka'da bir şüpheli, tartıştığı 2 kişiyi silahla vurdu. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi olay yerinde öldü, diğeri yaralandı
Trabzon'un Maçka ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; Yaylabaşı Mahallesi'nde E.Ö, O.Ç. ve Ş.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. silahla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti, O.Ç. ise yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri olay yerinden kaçan şüpheli Ş.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
*Haberde DHA'nın fotoğrafı kullanılmıştır.