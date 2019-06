Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Sel faciası bugün öğle saatlerinde Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir santralin borusu patladı. Patlama sonrasında mahallede su taşkınları yaşanırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kayboldu.

Bölgeye AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıpları arama çalışmaları sonrasında Ali Abdullah isimli vatandaşın ardından Araklı ilçesi Yiğitözü mahallesi yakınlarında Karadere içerisinde ikinci bir cansız beden bulundu.

Cansız beden otopsi yapılmak üzere bölgeden alınarak Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'daki sele ilişkin, "Jandarma Genel Komutanlığımızın 30 jandarma arama kurtarma ekibi yolda, geliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın Samsun'daki helikopteri yolda şu an, geliyor." dedi.

Vali Ustaoğlu yaptığı açıklamada, Araklı ilçesinde yaşanan sel afetinden ötürü "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ustaoğlu, saat 14.00 sularında Araklı ilçesinin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde yoğun yağış meydana geldiğini belirtti.

Bu yağış sonucu oluşan sel felaketinde, ilk bilgilere göre 4 ev ve iş yerinin yıkıldığı yönünde bilgi aldıklarını ifade eden Ustaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tabii kara yoluyla ulaşım noktasında şu an henüz olay yerine ulaşamadık ama olay yerinde oturan gerek köy muhtarımızla gerek köyde oturan başka vatandaşlarımızla telefon irtibatlarımızı kurduk. Muhtarımız da az önce ifade ettiğim ev ve iş yerlerinin yıkıldığını söylüyor ama içerisinde oturan vatandaşlarımızla ilgili çok net bilgi yok çünkü biz sabahtan beri uyarıyorduk vatandaşlarımızı, 'Bugün yoğun yağmur bekleniyor, herkes dere yataklarından uzak dursun.' diye. O konuda tam bilgiyi alamadık ama şu an bizim sadece 1 vatandaşımızın cesedine ulaşıldı, bunun dışında kayıp vatandaşlarımız veya haber alınamayan vatandaşlarımızla ilgili olarak da çalışmalarımız devam ediyor."

Vali Ustaoğlu, şu an tüm ekiplerle bölgede olduklarına dikkati çekerek, "Jandarma Genel Komutanlığımızın 30 jandarma arama kurtarma ekibi yolda, geliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın Samsun'daki helikopteri yolda şu an, geliyor. Olay yerinde şu an bizim ilk bilgilere göre az önce de ifade ettiğim gibi haber alamadığımız vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

VATANDAŞLAR UYARILIYOR

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir vatandaşın ölümü, 3 vatandaşın da kayıp olduğu sel afeti sonrasında Araklı Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılarak sel bölgesine vatandaşların gitmemesi istendi.

Yapılan açıklamada "İlçemiz Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Araklı ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde bu mahallelere gitmemeleri ve yetkililere yardımcı olmaları rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bölgede kayıp sayısının artmasından endişe edilirken, santralin 2. borusunun da sel suları nedeniyle patlama tehlikesinin bulunduğu ve bu tehlikeye karşılık bölgenin boşaltılacağı öğrenildi.

TANIKLARDAN KORKUTAN İDDİA: 10-15 KİŞİDEN HABER ALAMIYORUZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Ali Yakupoğlu “Kendi evim vardı yıkılmış. 3 katlıydı evim. Okulda geçenki selden sonra çalışan işçiler vardı. HES işçileri de vardı. Mahalleden de arkadaşlarımız vardı. Ordaki dükkanda öğle yemeği için mola vermişlerdi. Yukarıdan sel geldi. Komple orayı aldı dümdüz etti. Benim evimde kimse yoktu. 10-15 kişi vardı dükkana sığınan. Hiçbirinden haber alamıyoruz” diyerek selle ilgili korkutan bir iddiada bulundu.