Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Trabzon’un Araklı İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde bugün öğle saatlerinde başlayan yağışlar, şiddetini artırarak, sele neden oldu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, aşırı yağışlar nedeniyle hidroelektrik santralinin borusu, aşırı yağış sonucu patladı. HES borusunu patlaması sonucu mahallede yaşayan ve isimleri öğrenilmeyen 2 kişi sulara kapıldı. Bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaybolan iki kişini bulanması için çalışma başlatılırken, çalışmalarda yer alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyon dereye yuvarlandı. Kazada sürücünün kolu kırıldı.