Trabzon'da kamyonet şarampole devrildi : 1 ölü
Trabzon'un Hayrat ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Kılavuz Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.
Toprak örtüsüyle kapanan yolda temizleme çalışmalarını sürdüren Hayrat Belediyesi çalışanı Yaşar Kılıçarslan'ın (44) kullandığı kamyonet şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kılıçarslan kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.