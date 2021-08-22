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Son dakika: Trabzon'da pistten çıkan uçak pide salonu olacak

Trabzon'da pistten çıkan uçak pide salonu olacak

Trabzon Havalimanı'nda, iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve hurdaya ayrılmasının ardından götürüldüğü Yomra ilçesinde 3 yıldır kaderine terk edilen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, pide salonu olarak dönüştürüleceği yeni alana taşındı.

22.08.2021 - 11:49 | Güncelleme: GÜNDEM
DHA

  • Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018 günü yaşanan kazada, Ankara-Trabzon seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplandı. 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın ölümden döndüğü kazanın ardından uçağın yeniden uçamayacağına karar verildi. 

     

  • Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçağın restoran ya da kafeye dönüştürülmesi planlandı. Uçak, özel hazırlanan vinç ve TIR yardımıyla, Yomra ilçesine götürülerek, pazar yerine konuldu. Ancak Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, aradan geçen zamanda kaderine terk edildi.

     

  • 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, pazar alanındaki hafriyat ve çöpler arasında çürümeye başladı. Kapıları sacla kapatılan uçağın çevresinde metrelerce uzunluğunda otlar yükseldi.

     

  • PİDE RESTORANI OLACAK

    Trabzonlu 3 girişimci tarafından alınan uçak, şehir ile bütünleşmiş lezzetlerden olan yağlı pidenin satıldığı restorana dönüştürülecek. İlçede çay bahçesi alanına yerleştirilmesi planlanan uçağın çevresinde havaalanı konsepti oluşturulacak, gözetleme kulesi de yapılacak.

  • YENİ YERİNE TAŞINDI

    Uçağın pide salonuna dönüştürüleceği alana taşınması için ilçede sabah saatlerinde nakil operasyonu düzenlendi. İstanbul’dan gelen özel ekip, sahada son incelemelerde bulunup nakil çalışmalarına başladı. 

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