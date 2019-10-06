Necati Sağlam, isimli vatandaş da “Uçak burada hurdadan başka bir şey değil. Burada boş yere duruyor. Parçalanıp hurdaya verilse daha iyi olur. Burada hiçbir şey olmaz. Gönlümden geçen uçağın buraya gelmemesiydi. Gelmişken de yapacak bir şey yok. Kaldırılmasını istiyoruz çevre kirliliği oluşturuyor” dedi.