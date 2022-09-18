Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynadığı maçın 42. dakikasında penaltı kazanırken, bu karar tartışmalara neden oldu.Mücadelenin bu dakikasında sağ kanattan ceza sahasına giren ve orta yapan Trezeguet'in vuruşu, Matej Hanousek'in ayağından sekerek eline geldi.

Gaziantep FK da karşılaşmanın 59. dakikasında penaltı bekledi. Soldan Furkan'ın içeriye gönderdiği topta Trezeguet topu uzaklaştırdı. Gaziantepli futbolcular Mısırlı oyuncun topa elle müdahale ettiğini düşünse de Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi.