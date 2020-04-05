Trabzon'da, park halindeki araçların kapı kollarına dokunan kişinin bulunması için polis çalışma başlattı.

Gülbahar Hatun Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı'nda park halindeki araçların kapı kollarına bir kişinin dokunduğunu gören mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

30-35 yaşlarında olduğu belirlenen erkek şüphelinin bulunabilmesi amacıyla çalışma başlatan ekipler, çevredeki görgü şahitlerinin de bilgisine başvurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araçlara dokunulmaması konusunda sahiplerine uyarılarda bulunan polis, otomobillerin kapı kollarını ve çevresini yanlarında bulundurdukları dezenfektanla temizledi.