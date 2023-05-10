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Trabzon'da MHP ve İYİ Parti mitingleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Trabzon'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti'nin bugün düzenleyeceği mitingler nedeniyle bazı caddeler trafiğe kapatılacak

Giriş: 10.05.2023 - 06:42 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzon'da MHP ve İYİ Parti mitingleri nedeniyle bazı yollar kapatılacak
AA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti'nin bugün kentte düzenleyeceği mitingler nedeniyle bazı caddelerin trafiğe kapatılacağını bildirdi.

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gülbahar Hatun Mahallesi Atapark Alanı'nda yapılacak MHP mitingiyle ilgili trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri kapsamında, 08.30-16.30 saatleri arasında, Trabzonspor Bulvarı'nda İnönü Caddesi Kavşağı Hatuncuk Cami önünden yeni valilik binası arası ve bağlantı yolları ile Mumcular Sokak Varlıbaş Alışveriş Merkezi yanı güzergahının trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Kent Meydanı'nda yapılacak İYİ Parti mitingiyle ilgili ise 14.00-18.30 saatleri arasında Şehit İbrahim Karaoğlan Caddesi (Liman Kavşağı'ndan Taşbaşı Meydan arası) ve bağlantı yolları, Baro Kavşağı meydan girişi ile İmperial Hastanesi'nden Gazipaşa Caddesi'ne bağlantı yolu ve meydan bölgesi bağlantı yollarının araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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