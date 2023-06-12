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Trabzon'da mezuniyet yemeğinde 188 kişi zehirlendi

Trabzon'un Arsin ilçesinde, Kuran kursunda yapılan mezuniyet töreninde yedikleri yemekten zehirlenen 188 kişi hastaneye başvurdu, 7 kişi müşahede altına alındı. Valilik, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı

Giriş: 12.06.2023 - 05:51 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzon'da mezuniyet yemeğinde 188 kişi zehirlendi
AA

Trabzon'un Arsin ilçesinde, mezuniyet töreninde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 188 kişiden 181'inin tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilyalı Kuran Kursunda yapılan mezuniyet töreninde ikram edilen yemeklerden yiyenlerin, bir süre sonra bulantı ve kusma gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, hastanelere 188 kişinin müracaat ettiği, 7 kişinin takip amaçlı yatışlarının yapıldığı ifade edildi.

Diğer kişilerin tedavilerinin yapılarak taburcu edildiği, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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