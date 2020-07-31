Trabzon'da kurban pazarlarında yoğunluk

Bayram namazının ardından vatandaşlar, sabah saatlerinde kurban kesim alanlarına giderek kurbanlıklarını kesti.Kimi vatandaşlar ise fiyatların düşeceği umuduyla kurbanlık almayı bayramın birinci gününe bıraktı.Bayramın birinci günü sabah saatlerinde kurban pazarına gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık aradı.Vatandaşlar, sıkı pazarlıkların ardından aldıkları kurbanlıklarını kesim alanlarına götürerek kesti.

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