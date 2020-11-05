Trabzon'da kültür sanat

Sam Bobrick'in yazdığı, Özgür Özdural'ın çevirisini yaptığı, Tayfun Erarslan'ın yönettiği "Medyum" adlı oyunda, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Volkan Satır, Elvan Tibukoğlu, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ile Aykut Güner rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Mert Hürol, dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Dicle Çebi, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Kerem Memişoğlu'nun yaptığı oyunun reji asistanlığını Volkan Satır ve Durulcan Yaman üstleniyor.

Oyun, bugün, 7 Kasım Cumartesi ve 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.