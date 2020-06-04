Trabzon'da kreş çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Haziran itibarıyla yeni normalleşme sürecinde kreşlerin açıldığı belirtildi.

Açılış öncesi Trabzon'da faaliyet gösteren kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince ziyaret edilerek kuruluşlarca alınan tedbirlerin yerinde gözlemlendiği aktarılan açıklamada, hizmete başlayan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübü çalışanlarına program dahilinde Kovid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, hizmet kurumlarının tamamında sürecin hemen başında Kovid-19 ile mücadele eylem planlarını hızlıca devreye soktuklarını belirtti.

Bugünlere sıfır vaka ile geldiklerini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Eylem planımızı ilimize özel uygulamalar ile sürekli güncelliyoruz. Amacımız çocukların, ailelerin ve çalışanların sağlığını en üst düzeyde korumak. Şu anda velilerimizin çocuklarını kreşe göndermede endişe duyacakları bir durum yok. Kreşlerimiz fiziksel mekanları ile servis araçlarının hijyeni konusunda ciddi hassasiyet gösteriyorlar. İnşallah yeni normalleşme sürecini de hiçbir sıkıntı olmadan atlatacağız."