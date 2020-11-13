Trabzon'da "Kovid-19 Mücadelenin Kahramanları" adlı belgesel hazırlandı

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Trabzon Sağlık Müdürlüğünce salgına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla çekilen belgeselde, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar gelmesi ile başlayan ve Kovid-19 belirtileri olan kişinin hastaneye ulaştırılmasına kadarki süreç anlatılıyor.

Sağlık çalışanlarının, "Biz sizin için buradayız, görevimizin başındayız. Lütfen siz de sosyal mesafeye dikkat ediniz, maskenizi takınız." mesajlarının yer aldığı serinin ilk belgeseli, çeşitli sosyal medya platformlarında yayınlandı.