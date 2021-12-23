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Trabzon'da kar tatili var mı? Trabzon'da okullar yarın tatil mi?

Trabzon'da kar tatili var mı? 24 Aralık 2021 Trabzon'da okullar yarın tatil mi?

Trabzon'da okullar tatil mi? Sorusu gündemde. Trabzon'da etkisini göstermeye devam eden kar yağışı nedeniyle öğrenciler yarın Trabzon'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt arıyorlar. Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 23 Aralık bugün için 1 günlük kar tatili verilmişti. Peki, Trabzon'da kar tatili var mı? 24 Aralık 2021 Trabzon'da okullar yarın tatil mi? İşte detaylar...

23.12.2021 - 17:46 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Trabzon'da okullar tatil mi? Sorusu gündemde. Trabzon'da 23 Aralık Perşembe günü için bazı ilçelerde okullara kar tatili verilmesinin ardından 24 Aralık yarın Trabzon'da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Trabzon'da okullar tatil mi? İşte 24 Aralık Trabzon'da  kar tatili olup olmadığı hakkında...

  • TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    24 Aralık Cuma günü için kar tatili olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde kar yağışının şiddetine ve yol durumuna göre valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

  • TRABZON'DA OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ! 

    Trabzon'da 10 ilçedeki tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime yarın ara edilecek.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçesinde bir gün süreyle eğitime ara verilecek.

    Bu ilçelerdeki engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

    Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise yarın sadece taşımalı eğitime ara verilecek.

  • TRABZON'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ 

    Trabzon’da dün akşam saatlerinde aniden etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, yolu kar nedeniyle kapanan 15 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.

     

    Trabzon Büyükşehir Belediyesi dün akşam saatlerinde bastıran kar yağışının ardından vatandaşların ulaşımını sağlamak için tüm imkanlarını seferber etti. 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelle hizmet veren Büyükşehir Belediyesi ayrıca 60 otobüs, 15 personel servisi, 20 arazi aracı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait araçlarla yaklaşık 15 bin vatandaşını sıkıntı çekmeden evlerine ulaştırdı. Ayrıca okul çıkış saatine denk gelen kar yağışından dolayı yolda kalan servislere de müdahale eden ekipler, öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerine ulaşmasını sağladı.

     

    Çukurçayır, Boztepe, Erdoğdu, Çamlık, Bostancı, Aydınlıkevler, Yeşiltepe ve Bahçecik mahallelerine servis yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca kar lastiği olmadığı için yolları tıkayan araçların da kurtarılmasında yardımcı oldu. Dün gece sabahın ilk ışıklarına kadar buzlanmaya karşın tuzlama çalışması yapan ekipler, tüm yolların açık kalmasını sağladı. Ortahisar ilçesinde kapalı yol kalmazken, ilçe köylerde kapalı olan 15 yolun bugün akşam saatlerine kadar açılacağı belirtildi.

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