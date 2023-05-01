Kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü

Trabzon'un Araklı ilçesinde kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Çamlıca Mahallesi'nde, Teyfik Ay idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye personeli sevk edildi.

AA'nın haberine göre, kamyon içerisinde sıkışan Ay, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaşamını yitirdiği tespit edilen Ay'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.