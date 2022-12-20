Trabzon'da iş yerinde silahlı saldırı

Ortahisar ilçesine bağlı Kemerkaya Mahallesi Bahar Sokak'ta esnaflık yapan N.Y. ile iş yerine gelen bir kişi arasında tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, üzerindeki tabancayla N.Y'ye ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kasığından ve göğsünden yaralanan N.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.