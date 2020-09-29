Trabzon'da inşaattan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

AA

Ortahisar ilçesindeki bir inşatta yaşanan hırsızlıkların ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.Y. ve S.D.A'nın adreslerinde arama yaptı.

S.Y'ye ait evde yapılan aramada, inşattan çalınan 2 su bataryası ile bağlantı hortumları ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, çaldıkları malzemeleri 4 bin 500 lira karşılığında hurdacıya sattıklarını itiraf etmesi üzerine çalınan malzemelerden 44 batarya başlığına ait boru, 25 banyo batarya başlığı, 22 lavabo batarya başlığı ve borusu, 55 kalorifer musluk başlığı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı malzemeleri satın alan 2 hurdacı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.