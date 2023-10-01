Trabzon'da inşaat ustası kaynak suyu çıkan 15 yerde çeşme yaptı

2 YILDA 15 ÇEŞME YAPTI

Taşa şekil vermeyi sevdiğini, zaten 43 yıl inşaat ustası olarak çalıştığını vurgulayan Karslı, şöyle devam etti:

"Beyaz kayaları dağlardaki taş ocaklarından temin ediyorum. Oralarda aradığım gibi bir parça yoksa, yıkılmış eski evlerin köşe taşlarından yapıyorum. Bu taşın özelliği ne sert ne de yumuşak olması. Taşları çekiç ve murçla iki gün çalışarak taş kepçe haline getiriyorum. Bazen öyle yoruluyorum ki gece yorgunluktan uyuyamıyorum. Heves ediyorum ki bir an önce bitsin, bitsin diye daha hızlı çekiç sallıyorum, o zaman da çok yoruluyorum. Tabii biraz da yaş var, ondan da yorgun düşüyorum. İki yılda 15 çeşme yaptım."