Trabzon'da ilklerin gecesi!

Avrupa Kupaları´nda son galibiyetini 22 Ağustos 2019´da oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı olan AEK karşısında alan Trabzonspor, 1120 gündür süren galibiyet hasretine son verdi. Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Trabzonspor, uzun zaman sonra galibiyetle buluştu.

Grubun ilk maçında deplasmanda Ferencvaros´a 3-2 mağlup olan ve kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, gruptaki ikinci maçından galip ayrılarak umut aşıladı.

AVCI KARNESİNE GALİBİYET YAZDIRDI

Abdullah Avcı, Trabzonspor´da göreve başladığı günden bu yana çıktığı Avrupa müsabakalarında çıktığı 7 maçta 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı. Kızılyıldız karşısında 2-1 galip gelen bordo-mavili takımda Avcı, bu akşamki sonuçla Avrupa karnesine galibiyet yazdırdı.

AVCI KADROYU DEĞİŞTİRDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, Sırp rakibi karşısında ligin 6´ncı haftasında deplasmanda 3-2 mağlubiyet yaşadığı Adana Demirspor maçı kadrosunda değişiklik yaptı. Avcı, bu sezon performansı tartışılan Vitor Hugo´yu kulübeye çekerken yerine Denswil´i, orta sahada Enis Bardhi yerine Marek Hamsik´i sahaya sürdü. Ayak parmağında ödem oluşan Gbamin kadroda yer almazken, ilk 11´de Siopis´e şans verdi. Avcı ayrıca yeni transferlerden Umut Bozok yerine Djaniny Semedo´ya bu akşam ilk 11´de sahada yer verdi.

HAMSIK GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor´un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Kızılyıldız karşılaşmasındaki kafa golüyle `geri dönüş´ sinyalini verdi. Uzun süren sakatlıktan sonra sağlığına kavuşup yeniden takıma dönen oyuncu, yeni sezondaki ilk golünü bu akşam kaydetti.

GOMEZ YENİ EVİNDE İLK KEZ SAHADA

Trabzonspor´un yeni golcüsü Maxi Gomez, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu´nda ilk maçına bu akşam çıktı. İlk 11´de sahaya çıkarak taraftarla buluşan Gomez, yeni evindeki ilk maçında 60 dakika sahada kaldı. Golle buluşamayan Gomez yerini ikinci devrede Abdülkadir Ömür´e bıraktı.

TREZEGUET YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Trabzonspor´un yeni sezondaki ses getiren transferlerinden Mahmoud Trezeguet, Kızılyıldız maçında yaptığı 1 asist ve 1 golle takımına önemli katkı sağladı. Bordo-mavili takıma katıldığı günden bu yana istediği performansı gösteremeyen oyuncu, Kızılyıldız maçında taraftarın yüzünü güldürdü. Süper Lig´de çıktığı 6 maçta 1 gol ve 1 asisti bulunan Trezeguet, bordo mavili formayla Avrupa Ligi´ndeki ilk golünü de bu akşam kaydetti.

TARAFTAR BU KEZ YALNIZ BIRAKTI

Şampiyonlar Ligi´nde gruplara kalamayan ve lige kötü başlangıç yapan Trabzonspor´da taraftarlar uzun bir sürenin ardından takımlarını yalnız bıraktı. Alınan sonuçlarla taraftarın eleştirdiği bordo-mavili takımın maçına ilgi az oldu. Resmi kayıtlara göre, kombine biletler dahil yaklaşık 33 bin bilet satılırken, kombine haricinde satılan bilet sayısı 5 binde kaldı. 40 bin kişi kapasiteli Akyazı Stadyumu´nda tribünlerde boş koltukların sayısı dikkat çekti.

LAHTIMI İLK KEZ SAHADA

Trabzonspor´un yeni sezon transferlerinden Montasser Lahtimi, Trabzonspor formasıyla bu akşam ilk maçına çıktı. Faslı oyuncu, 77´nci dakikada sakatlanan Abdülkadir Ömür´ün yerine oyuna girdi.