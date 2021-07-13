Trabzon'da ilk doz aşılarını olan 5 bin 242 kişi, 42 gün geçmesine rağmen 2. doz aşı için müracaat etmedi

AA

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşları ikinci doz aşılarını yaptırmaları konusunda uyardı.

Usta, 5 bin 242 vatandaşın birinci doz aşısını yaptırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Değerli halkımız şu haliyle 5 bin 242 vatandaşımız 1. dozdan sonra 42 gün geçmiş olmasına rağmen 2. doz için aşı merkezlerimize müracaat etmemiş görünmektedir. Aşı bireysel değil, toplumsal bir gerekliliktir. Lütfen herkes aşısını bir an önce yaptırsın."