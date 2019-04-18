Trabzon'da zeminde oluşan kayma, istinat duvarında meydana gelen çatlaklar ve çökme tehlikesine karşı iki apartmanın tedbir amaçılı boşaltılması istendi.
İHA'nın haberine göre, Trabzon'un Ortahisar İlçesi Karşıyaka Mahallesi 803 nolu sokakta bulunan 13 katlı 25 daireli Çinar Apartmanıyla, 5 katlı Yetimoğlu Apartmanı çökme tehlikesine karşı boşaltılması istendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi ve AFAD ekipleri iki binada inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonrası binaların boşaltılması istenirken, Yetimoğlu Apartmanı'nın istinat duvarı kanalizasyon borularında biriken sular nedeniyle çöktü.
İstinat duvarında yer yer çatlaklar ve kopmalar meydana geldi. Bina boşaltılırken, Yetimoğlu Apartmanının ön kısmında yer alan Çinar Apartmanı ise çökme tehlikesine karşı boşaltılması istendi."BUNA BİR ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"
Çınar Apartmanında oturan Orhan Özgenç, binanın boşaltılmasının istendiğini belirterek, "Çökme tehlikesine karşı bizden binaları boşaltılmamızı istediler. Ama biz biraz daha durduk. Tehlike arz ediyor. Belediyenin buna bir önlem alması gerekiyor. Kanalizasyon borularında biriken sular nedeniyle binanın altına su girdi. İstinat duvarı çökmek üzere, çatlaklar oluştu. Binada hafif bir kayma da oldu gibi gözüküyor. Buna bir önlem alınması gerekiyor" dedi."DUVARIN YIKILMASI AN MESELESİ"
Yetimoğlu Apartmanı'nda oturan Bünyamin Çelik ise Belediye ve AFAD ekiplerinin gelerek binaların boşaltılmasını istediklerini belirterek,"Ama burdaki insanların ne yapacakları nereye gidecekleri konusunda bir şey söylemediler. Şerit çekip gittiler, burda ciddi anlamda bir risk var. Duvarın yıkılması an meselesi. Ön taraftaki binaya insanlar girip-çıkıyor. Bir şeyler yapmak için illa insanların ölmesi mi gerekmiyor? Bunu gözleri görüyor ama kimse müdahale etmiyor" ifadelerini kullandı.
Belediye ekipleri ise risk altında bulunan Yetimoğlu Apartmanı önündeki kanalizasyon borularında biriken suları boşaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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