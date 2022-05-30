Trabzon'da gün batımı saatlerinde gökyüzünde oluşan kızıllık, Karadeniz sahilinde güzel görüntüler oluşturdu. Sahilde bir spor takımı antrenman yaparken bazı vatandaşlar gün batımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

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