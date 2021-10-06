Trabzon'da fındıkta verim ve kaliteyi artırma protokolü imzalandı

Trabzon'da fındıkta verim ve kalitenin artırılması amacıyla ekonomik ömrünü tamamlamış bahçelerin yeniden düzenlenerek yeni fındık bahçeleri kurulması için çalışma yapılacağı bildirildi.
Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ile Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak arasında fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik protokol imzalandı.
Protokol çerçevesinde, Ortahisar ilçesi sınırları içerisinde belirlenen alanlarda ekonomik ömrünü tamamlamış fındık bahçelerinin yeniden düzenlenmesi için kurumlarca proje yürütülecek. Proje kapsamında bahçenin sökümü, toprağın yeniden tesisi için dikime hazırlanması, fidan temini ve sonrasında yapılacak işlerle birlikte üreticiler için örnek teşkil edecek yeni fındık bahçeleri kurulacak.
Yapılacak örnek proje sayesinde Ortahisar'da dekar başına fındık verimini 250 kilograma çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Genç, kentin tarımsal ekonomik girdilerini ve tarımsal üretimi artırmak adına çok önemli bir protokolü imzaladıklarını ifade etti.
Genç, dünya fındığının yüzde 75'ini Türkiye'nin ürettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bir taraftan üretimi artırdığımız kadar güçlü olacağımız anlayışıyla birlikte ihracatımızı da artırarak milli ekonomimize katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. O nedenle biz artık Trabzon'da dekar başına 100 kilogram fındığı kabul etmeyerek, dekar başına 200-250'yi bulacak bir oranı yakalamak istiyoruz. Bu konuda şehrimizin dinamikleri olarak hep beraber aynı anlayışla birleştik. İlk olarak 50 dönümlük bir alanda 6 mahallemizde bir başlangıç yapacağız. Hem üreticilerimize hem şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine hayırlar getirmesini diliyorum."
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