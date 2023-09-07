Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Trabzon'da etkili sağanak

        Trabzon'da sağanak etkili oldu

        Trabzon'da gece saatlerine başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 05:06 Güncelleme: 07.09.2023 - 05:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da etkili sağanak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışın ardından Karadeniz Sahil Yolu'nun çeşitli noktaları ile Çömlekçi ve Ganita mevkilerinde biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Arıza yapan bazı araçlar yolda kalırken, bazılarının da ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

        Öte yandan ilgili kurumların ekipleri, su biriken bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trabzon
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Trabzonspor'dan Pepe bombası!
        Trabzonspor'dan Pepe bombası!
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        Diyarbakır'da iki aile arasında su kavgası: 1 ölü, 2 tutuklama
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Habertürk Anasayfa