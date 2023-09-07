Trabzon'da etkili sağanak

Trabzon'da sağanak etkili oldu
Trabzon'da gece saatlerine başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışın ardından Karadeniz Sahil Yolu'nun çeşitli noktaları ile Çömlekçi ve Ganita mevkilerinde biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Arıza yapan bazı araçlar yolda kalırken, bazılarının da ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Öte yandan ilgili kurumların ekipleri, su biriken bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.