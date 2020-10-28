Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yomra ilçesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tehlikeli madde kaçakçılığı" yapıldığı istihbaratı üzerine şüpheliye ait adrese operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde arama köpeği İmha'nın da katıldığı aramalarda, 60 gram uyuşturucu madde, 4 kök kenevir bitkisi, 128 dinamit lokumu, 1 pompalı tüfek ve 9 milimetre çapında 86 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.