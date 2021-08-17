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Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otele önceki gece saat 01.00 sıralarında baskın düzenledi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre polis baskında, otelde fuhuş yaptığı tespit edilen 4 kadını gözaltına aldı. Yakalanan kadınlar daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Tetkikler sonucunda Çin pasaportu taşıyan N.A. adlı kadının AIDS pozitif olduğu tespit edildi. N.A. ve beraberindekiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, otel sahibi ve çalışanı hakkında fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme veya zorlama suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı. Çinli kadının ise 2 aydan bu yana Trabzon'da olduğu tespit edildi.