Trabzon'da cep telefonu hırsızlığı

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bir işhanı girişinde Mustafa Alkan'ın (57) yanına yaklaşan kişi, arama yapabilmek için cep telefonunu ödünç istedi.

Telefonu alan şüpheli Alkan'ın dalgınlığından yararlanarak olay yerinden kaçtı.

Alkan, telefonunu çaldırdığını anlayınca çevredeki esnaftan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.