Trabzon'da 'Cem Karaca ve Barış Manço Şarkıları' konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Sümela Kültür Yolu Festivali' kapsamında İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nca Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Cem Karaca ve Barış Manço Şarkıları' konseri düzenlendi.

Sanatçılar Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan, Cem Karaca ve Barış Manço'nun eserlerini dinleyicileri için seslendirdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 19 Ağustos'ta başlayan 'Sümela Kültür Yolu Festivali', konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.

Fotoğraflar: AA