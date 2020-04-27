Trabzon'da bir kişinin doktora oksijen tüpüyle saldırdığı iddiası

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi gören bir yakınını kaybeden bir kişinin, doktor Esra Ersöz Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı ileri sürüldü.
İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde meslektaşının yaşadığı saldırı sonrasında Beyaz Kod verildiğini belirtti.
Usta, "Savcılık konuya hakim ve takip ediyor. Her ne kadar, 'kişi serbest kalmış' dense bile savcılık konunun üzerinde ciddi bir şekilde duruyor." dedi.
Hukuki zeminde hasta yakınının yaptığı iddia edilen saldırının suç olduğunu söyleyen Usta, şunları kaydetti:
"Bizde o anlamda takibini yapıyoruz. Olay dün sabah fakültede olmuş. Olayda anlatılan şekliyle bir sıkıntı yok. Ama sonuçta tabii kameralar seyredilecek, savcılık boyutunda deliller değerlendirilecek. Bir karar verilecek. Karar merci biz değiliz. Ama olay hekim meslektaşımızın anlattığı şekliyle biz ona inanıyoruz, güveniyoruz."
Usta, sonsuz destek verdikleri Genç'in moral ve motivasyonunun bozulduğunu söyleyerek, "Böyle bir olayda insanların sarsıntı geçirmemesi çok mümkün olmuyor. Ama hekimler güçlüdür. Kolay toparlar ama içinde bir yara olarak da kalır maalesef. Kendisinde biraz sıyrıklar var. Kamera kayıtlarını savcılık aldı. Onlar inceleyecekler. Ona göre net bir şey ortaya koyacak." diye konuştu.
"Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin TBMM'de kabul edildiğine de değinen Usta, "En ağır şekilde cezanın yazılmasının hiçbir kaybı olmaz. Suç işlemediğin takdirde o cezayı da yememiş olursun." ifadesini kullandı.
Usta, 28 Nisan tarihinin "Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü" olduğuna işaret ederek, "28 Nisan'ın öylede bir anlamı var maalesef. Ona denk düştü maalesef." diye konuştu.
Öte yandan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili söz konusu kişi hakkında, "Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldı.
-Olay
Trabzon'da 26 Nisan tarihinde Farabi Hastanesi Servis Polikliniğine getirilen hastanın hayatını kaybetmesi sonucu, hasta yakını İ.A'nın izole alana girmek istemesi üzerine sağlık çalışanları ve özel güvenlik personelleriyle tartışma yaşamıştı.
Tartışma sırasında doktor Esra Ersöz Genç de çeşitli yerlerinden yaralanmış ve söz konusu kişi hakkında şikayetçi olmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!